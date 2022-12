Veronica Satti si è rasata i capelli | ecco il motivo della scelta

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L'ex concorrente del Grande Fratello 15 ha voluto spiegare ai suoi follower quali siano le motivazioni dietro un gesto così drastico: isono stati donati a un'associazione per la lotta contro i tumori. L'articolo proviene da DireDonna.

ha rasato i capelli, sta male, chiede aiuto, confessa cosa è ...Cambio di look per. La figlia di Bobby Solo si è rasata i capelli dopo aver attraversato un periodo tutt'altro che semplice. E dalla trasformazione, laha deciso di ricavarne un bellissima azione. ...Mogli di Bobby Solo. Nel dicembre 1967 Bobby Solo sposa Sophie Teckel, ballerina francese. La coppia ebbe tre figli: Alain (1968) ...Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, ha confessato ai fan i problemi psicologici che l’hanno portata a rasare a zero i suoi capelli. (Gossipblog) ...