Sci alpino | Sofia Goggia non si accontenta | “Sono stata sporca | il margine è ampio Studierò come fare meglio”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La discesa di Lake Louise (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci2022-2023, èvinta da una splendidache, in un colpo solo, ha conquistato il quarto successo consecutivo sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill e il 18° complessivo in carriera. Una prova davvero eccellente per la bergamasca che, tuttavia, ha dovuto piegare la resistenza di Corinne Suter e Cornelia Huetter che siclassificate, rispettivamente, a soli 4 e 6 centesimi di distacco. Una conferma diil livello in questa disciplina si sia davvero alzato e che, maiin questa annata, ogni successo sarà davvero da sudare fino all’ultimo millimetro. Al termine della sua gara, la nostra portacolori ha raccontato le sue sensazioni ai taccuini del sito ufficiale ...