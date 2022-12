Nella nona puntata del talnet show di Rai 1 | sono le 6 coppie ancora in gara e 1 in lizza per il ripescaggio Cosa accadrà nella puntata di stasera?

(Di venerdì 2 dicembre 2022) A Ballando con le stelle 2022 volano coltelli. Settimana dopo settimana, la diciassettesima edizione del talentdi Rai 1 continua a regalare emozioni.alle 22.05 va in onda la seconda semifinale, eccezionalmente di venerdì per lasciare posto ai Mondiali in Qatar, in palinsesto sabato 3 dicembre. E chissà, nel corso della diretta, tra i concorrenti rimasti ine la giuria. Tutti i concorrenti di “Ballando con le stelle” 2022 guarda le foto Leggi anche ...

Parlando di Sport

La stagione 2022 della Williams è stata particolarmente complicata. Dopo l'ottavo postoclassifica Costruttori raccolto lo scorso anno, soprattutto per merito degli exploit ...va aggiunta la...Importanti sono anche gli interventi realizzatinostra regione da parte degli ambiti sociali, ...1% la percentuale di scoperture sulle quote di riserva (relazione INAPP al parlamento sullo ... Volley - La BSC Materials riceve il Club Italia nella nona giornata PALERMO – Reduce da quattro vittorie consecutive contro Paomar Siracusa, Papiro Fiumefreddo, Sicily Villafranca Tirrena e Callipo Vibo Valentia, la Re Borbone Saber Palermo resterà ferma per il turno ...Nella nona giornata di campionato, la Nutribullet Treviso Basket è in trasferta domenica alle 19.30 sul campo della Givova Scafati degli ex Logan e Imbrò ...