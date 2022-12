Napoli | verso una quarta amichevole prima della ripresa | ecco l’avversaria

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione di oggi, venerdì 2 dicembre, de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, ildovrebbe disputare anche unaed ultimache inizi ladel campionato. La compagine azzurra, infatti, molto probabilmente scenderà in campo mercoledì 21 dicembre per sfidare il Monaco allo Stadio Luigi II di Francia. La squadra transalpina guidata dal tecnico Philippe Clement attualmente occupa la sesta posizione in classificaLigue 1 ed è anche impegnata nei play-off di Europa League. Ricordiamo cheildi mister Luciano Spalletti dovrà affrontare tre amichevoli ufficiali: lain programma mercoledì 7 dicembre contro i padroni di casa dell’Antalyaspor e la ...