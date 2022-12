Napoli | dove vedere le amichevoli | il comunicato

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Iniziato il mini ritiro invernale ad Antalya, in Turchia, i tifosi delnon vedono l’ora di poterdi nuovo in campo i propri idoli impegnati nelle. L’amichevole contro il Villarreal del 17 dicembre sarà l’occasione pergli azzurri di nuovo al Maradona, ma prima i ragazzi di Spalletti affronteranno altre due squadre in Turchia nelle gare. Mercoledì 7 dicembre alle ore 18:45 italiane ilaffronterà i padroni di casa dell’Antalyaspor, mentre domenica 11 dicembre sarà il turno del Crystal Palace.si potranno seguire leturche del? La società hache i match saranno trasmessi su DAZN e Sky. Questo ildel ...

Napoli da Vivere

... venerdì 2 dicembre, su Ischia e sulle zone 1 e 3 che comprendono, isole, area vesuviana, ... Si prevedono intense precipitazione e rischio idrogeologico , soprattutto nei territorila ...Il centrocampista ha ancora la testa rivolta al Mondiale, ma sa già che al suo rientro ci sarà un cammino in Campionato da riprenderesi era lasciato. ZIELINSKI: ', TORNO DAL MONDIALE E ... Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 1 al 4 dicembre 2022 La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta gialla su Napoli e Ischia a causa del maltempo.Dopo la tournée conclusa in Giappone dove la Roma ha disputato due amichevoli contro squadre ... Al rientro si sposterà solo per giocare amichevoli per prepararsi al meglio per la sfida del Napoli e ...