Morta la bambina nata con la madre in coma dopo un infarto. Le parole strazianti del padre

Dramma nel dramma. Èladi 2 anni nata all'ottavo mese di gravidanza dopo che la madre aveva avuto un infarto. Caterina non ce l'ha fatta. Durante il parto aveva riportato gravi lesioni. Era ricoverata a ...La, che aveva a sua volta riportato gravi lesioni, èall'ospedale Meyer di Firenze dove era ricoverata da una settimana a causa della nuova crisi che l'aveva colpita. Controradio news - ...Dramma nel dramma. È morta la bambina di 2 anni nata all’ottavo mese di gravidanza dopo che la madre aveva avuto un infarto. Caterina non ce l’ha fatta. Durante il parto aveva riportato gravi lesioni.Non ce l’ha fatta la piccola Caterina. La bimba era nata nel luglio 2020 dopo che la madre, all’ottavo mese di gravidanza, era stata colpita da un infarto ed era finita in coma. La piccola era nata co ...