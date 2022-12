Luca Bernabei | che gaffe con Chanel! e quella volta con Dustin Hoffman…

(Di venerdì 2 dicembre 2022) «Papà per il mio primo lavoro mi spedì 6 anni nel deserto Che litigate per Don Matteo» Corriere della Sera, di Emilia Costantini, pag. 31, mi racconti diche accontentòHoffman con un cachet… decisamente molto oneroso… «Stavamo chiudendo il cast della prima stagione de I Medici. Una serie importante e difficile, che racconta l’Italia dell’eccellenza. Eravamo in trattativa con Hoffman, credevamo di essere arrivati a un risultato economico accettabile. Ma al momento di chiudere il contratto, abbiamo capito che si era verificato un misunderstanding: la cifra di cui stavamo parlando era per noi a pagamento dell’intera stagione, per lui di una sola puntata! Si trattava di una differenza importante, un numero a sei cifre, ma dovevamo concludere. Abbiamo deciso di dargli quello che chiedeva, ...

Corriere della Sera

La serie è prodotta da Matilde eper Lux Vide, Società del Gruppo Fremantle, ed è un adattamento della serie Netflix norvegese 'Natale con uno sconosciuto' di Per - Olav Sørensen.Odio il Natale è prodotta da Matilde eper Lux Vide . Si tratta di un adattamento della serie Netflix norvegese 'Natale con uno sconosciuto' di Per - Olav Sørensen. La versione ... Luca Bernabei: «Papà per il mio primo lavoro mi spedì 6 anni nel deserto. Che litigate per Don Matteo» La serie è prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, Società del Gruppo Fremantle, ed è un adattamento della serie Netflix norvegese Natale con uno sconosciuto di Per-Olav Sørensen. Tutti ...Odio il Natale, l'attesissima serie natalizia con Pilar Fogliati diretta dai CRIC, sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal 7 dicembre 2022.