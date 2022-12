La mossa dello chef

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Prima di fondare a New York il ristorante d’elezione di ricchi, potenti e celebrity, Mario Carbone era un ragazzo con l’ambizione in tasca e l’umiltà nel cuore. Che è partito squamando i pesci, imparando dai grandi e non smettendo mai di sognare