Kanye West sospeso da Twitter | 'Vedo delle cose buone anche in Hitler'

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Continua a non esserci pace per il rapper e imprenditore, sempre più lontano dal mondo musicale che gli ha riconosciuto Grammy...

ROMA -continua a far parlare di sé. Il cantante, che in una recente intervista aveva mostrato apprezzamento nei confronti di Adolf Hitler, ha pubblicato un'immagine antisemita su Twitter che non ...Usa,si candida alle presidenziali. "Ho chiesto a Trump di farmi da vice"Il cantante, che in una recente intervista aveva espresso apprezzamento nei confronti di Adolf Hitler, ha pubblicato un'immagine antisemita ...È stato una delle più grandi star della musica degli Stati Uniti. Ma ora il rapper Kanye West (45 anni) - che si fa chiamare Ye - sta sprofondando sempre più in basso. «Tutti gli esseri umani hanno qu ...