Indonesia | il sesso fuori dal matrimonio sarà punibile con il carcere

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il parlamentono dovrebbe approvare un nuovo codice penale che punirà i rapporti sessuali al didelcon una pena fino a un anno di, così come gli insulti rivolti al presidente o alle istituzioni statali. La revisione legislativa vieterà anche di esprimere opinioni contrarie all’ideologia dello Statono epunita legalmente anche la convivenza prima del. A confermarlo è stato il vice ministro della Giustiziano, Edward Omar Sharif Hiariej. “Siamo orgogliosi di avere un codice penale in linea con i valorini“, ha dichiarato a Reuter. Il nuovo codice penale, in preparazione da decenni, dovrebbe essere approvato il 15 dicembre, ma secondo Bambang Wuryanto, un ...

Gay.it

Tra i paesi più permissivi sul lato sessuale, troviamo sicuramente la Thailandia e l', ma ... Nessuno fa notare che quello non è, nemmeno a pagamento, ma stupro. Nessuno fa esplicito ...... criticata da alcuni per aver portato inla figlia di sei anni. L'interesse della rete è ... Sono in maggioranza utenti dimaschile (62,84%) a parlare dell'argomento. La scomposizione del ... Indonesia: due soldati gay condannati al carcere per aver avuto rapporti sessuali - Gay.it L’ Indonesia è una delle più grandi nazioni al mondo a maggioranza musulmana. L’orientamento religioso e le leggi risalenti al periodo coloniale regolano ancora molti aspetti della società indonesiana ...Il bilancio delle vittime del terremoto di lunedì in Indonesia è salito a 318 persone, mentre altre 14 risultano ancora disperse, ha dichiarato l’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (BNPB) ...