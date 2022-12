Giappone | morto a 73 anni il cannibale di Kobe

Issei Sagawa, il 'cannibale di Kobe', èall'età di 73 anni, e nel corso della sua vita non ha ... ma il padre riuscì in seguito a farlo estradare in, dove fu dichiarato sano di mente. Le ...Issei Sagawa è deceduto inall'età di 73 anni. Nel 1981 ottenne il macabro soprannome per aver ucciso, stuprato e consumato il corpo di una studentessa olandese conosciuta in Francia. L'uomo, che non ha mai dato ...A dare la notizia della sua morte è stato il fratello minore del 73enne ... ma il padre riuscì poi a farlo estradare in Giappone. Perché non venne incarcerato Le autorità del suo Paese d’origine ...Era 1981 quando Issei Sagawa, soprannominato il "cannibale giapponese" era studente all'università della Sorbona, di Parigi. Una sera invitò a cena una compagna di studi, l’olandese Rene'e Hartevelt.