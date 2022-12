Feltri controcorrente | “Soumahoro è pure antipatico | ma forse è solo vittima delle sue donne affariste…”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Vittorioha una teoria un po’ diversa, come spesso accade, rispetto alla vicenda del deputato di Sinistra e Verdi Aboubakar. In attesa che quella storiaccia di coop, fondi pubblici, suocere, mogli e migranti sfruttati si chiarisca, il fondatore di Libero analizza l’aspetto umano e personale del protagonista. Che il giornalista non assolve, ma che neanche si sente di condannare prima del tempo, come già hanno fatto i media in questi giorni. Nel suo editoriale su Libero, Vittorioparte da un presupposto: “non è simpatico. È stato idolatrato dalla sinistra che lo ha addirittura trasformato in un deputato, mentre adesso costituisce motivo di imbarazzo in quanto due sue familiari, la suocera (indagata) e addirittura la moglie, ne avrebbero combinate di tutti colori gestendo una cooperativa ...