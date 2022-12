Elly Schlein | Se vinco non vedo un rischio scissione nel Pd“

Leggi su agi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) AGI -sta per annunciare la sua discesa in campo. Lo farà, con ogni probabilità domenica nel corso dell'iniziativa annunciata al Monk di Roma, nel popolare quartiere Tiburtino. "Parte da Noi" è il titolo dell'evento e il nome potenziale della sua mozione congressuale. "Non penso che ci sia undise dovessi vincere, è un messaggio sbagliato. Se saremo in campo ci resteremo qualunque sia l'esito del Congresso. Ci serve coerenza per essere credibili con le persone", dice ospite a Otto e Mezzo. Una precisazione dovuta alla netta presa di posizione del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che in una intervista non ha escluso di lasciare il Pd in caso di vittoria della deputata dem. Parole, quelle di Gori, che hanno provocato una levata di scudi nel partito. "Ad alcuni non interessa discutere ...