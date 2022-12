Cuneo e Sud | perché Confindustria non digerisce la manovra Meloni

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Sul costo del lavoro il governo di Giorgiapoteva fare di più, doveva, e invece si è fermato a qualche taglietto.è tornata a dire la sua sulla primatargata Fratelli d’Italia, 35 miliardi di potenza di fuoco con baricentro inflazione. Difficile che si potesse fare di meglio, almeno senza dare una ulteriore sgasata sul deficit, che già nel 2023 sarà del 4,5%. Però le imprese volevano qualcosa in più, più coraggio su quella che è da sempre la madre di tutte le battaglie per gli industriale, la riduzione della differenza che c’è tra quanto il datore di lavoro paga i dipendenti e quanto questi effettivamente percepiscono in busta paga. IL CORAGGIO CHE SERVIVA Carlo Bonomi, presidente di, è stato audito alla Camera in occasione del consueto ciclo di interventi delle parti sociali ...