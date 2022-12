Autonomia | Calderoli “Cabina di regia prevista in legge stabilità”

VENEZIA " "Una apposita cabina di regia è prevista nell'ambito della legge di stabilità". Lo ha detto, parlando di, il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Robertoche ha incontrato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, oggi, a Palazzo Balbi. "Nell'arco di un anno " ...VENEZIA - "Una apposita cabina di regia è prevista nell'ambito della legge di stabilità". Lo ha detto, parlando di, il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Robertoche ha incontrato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, oggi, a Palazzo Balbi. "Nell'arco di un anno - ..."Il modello si chiama dell'autonomia differenziata, proprio perché le competenze sulle varie materie vengono richieste sulla base delle potenzialità e del contesto di ogni singola Regione. (ANSA) ...Il ministro per gli affari regionali e le autonomie: «Il prossimo sarà un anno di lavoro in cui getteremo le basi per poter poi attuare l'autonomia» ...