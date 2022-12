Volgare | con la Carfagna Lucarelli accusa la Costamagna | è caos a Ballando

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Selvaggiacontro Luisella. Riprendendo una vecchia intervista a Robinson andata in onda su Rai 3 nel lontano marzo 2012, lasi scaglia contro la conduttrice: "Questa indimenticabile intervista è la mia idea di conduzione passivo aggressiva, di pregiudizio e di volgarità. Mara, non a caso, ne uscì come una fuoriclasse. Anni dopo Maraè presidente di un partito e deputato, Luisellasi ritrova-lei- nel ruolo di showgirl, a difendere la berlusconiana Zanicchi che fa battute sessiste ad altre donne. Quando si dice la nemesi". La vicenda è nota: all'epoca dei fatti la giornalista torinese invitò il già ministro delle Pari Opportunità nel Governo Berlusconi a rendere conto del suo passato di soubrette "parlando di tacchi, ...

...intervistata è stata Luisella Costamagna la quale ha colto l'occasione per parlare di Ballando... E trovo inaccettabile che abbia detto'. La Costamagna ha poi proseguito affermando che per ...... della morte, della distruzione in Ucraina promuovendo giorno dopo giorno inni alla guerra,... Una proposta sensata, equa e orientata verso la sicurezza comune ottenibile nonulteriori invii ...Domeniche Bestiali – Il mini market del pallone offre di tutto: uova per il migliore in campo, ombrelli per l'arbitro, perfino Tampax ai Mondiali ..."La giornalista implacabilmente anti-Berlusconi, quella che faceva i processi morali a Mara Carfagna per due foto sexy, autrice di libri dagli intenti femministi tace di fronte al t***a...": lo sfogo ...