Un' auto ha travolto due ragazzi in bici a Ferrara | un diciassettenne è morto

(Di giovedì 1 dicembre 2022) AGI - Un 17enne èe un altro giovanissimo è rimasto gravemente ferito ieri sera adopo che entrambi, mentre erano incletta, sono stati travolti da un'. È successo nei pressi della frazione di Codrea, sulla via Pomposa, attorno alle 22 di mercoledì. Secondo quanto appreso, i due stavano pedalando in quel tratto di strada buio quando la vettura è piombata loro addosso. Il conducente, che in un primo momento è scappato, sarebbe poi tornato sul luogo dell'incidente. Il ferito, in gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale di Cona. Indaga la Polizia Locale.

Incidente a Ferrara , un'hadue ragazzi in bici : morto un 17enne, grave l'altro giovane. Lo schianto fatale per il 17enne è avvenuto ieri sera vicino alla frazione di Codrea , in via Pomposa. L'automobilista, ...commenta Sangue sull'asfalto a Ferrara . Un'hamercoledì sera due giovani mentre erano in bici : un ragazzo di 17 anni è morto, l'altro è rimasto ferito in modo grave e trasportato all'ospedale di Cona. L'automobilista, che ...Sangue sull'asfalto a Ferrara. Un'auto ha travolto mercoledì sera due giovani mentre erano in bici: un ragazzo di 17 anni è morto, l'altro è rimasto ferito in modo grave e trasportato all'ospedale di ...I due ragazzi si trovavano sulle loro bici quando sono stati travolti da un'auto. Il 17enne è deceduto mentre l'amico è rimasto ferito. Su quanto accaduto indaga la Polizia.