Ultime Notizie Roma del 01-12-2022 ore 18 | 10

(Di giovedì 1 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno è stato recuperato in via Santa Barbara a Casamicciola d’Ischia il corpo dell’ undicesima vittima della Frana di sabato scorso si tratta di una donna in mattinata erano stati individuati nella zona altri due cadaveri si tratta come era stato ipotizzato dei corpi di Gianluca Monti 36 di Salvatore Impagliazzo che dopo domani avrebbe compiuto 32 anni in paglietta era il compagno di Eleonora sirabella la prima vittima accertata della frana Monte invece era il papà dei tre bambini morti sotto il sangue già estratti dalle macerie Cambiamo argomento sulla questione delle plusvalenze la Juventus potrebbe essere in buona fede quanto serva Ludovico Morello gip del Tribunale di Torino a me lo scorso XII Ottobre ha respinto le richieste di misure interdittive per Andrea Agnelli altri dati ...