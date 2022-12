Ultime Notizie – Fratelli d’Italia | tra i finanziatori anche il partito di Rotondi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Con un obolo di 5 mila euro tra iprivati dic’è‘Verdi è popolare’, ildi ispirazione ambientalista fondato nel 2021 dall’ex azzurro Gianfranco, eletto alle politiche del 25 settembre scorso in uno dei 15 collegi uninominali ‘garantiti’ da Giorgia Meloni ai centristi di ‘Noi moderati’, la cosiddetta quarta gamba del centrodestra. Spulciando l’elenco dei contributi ricevuti daldi via della Scrofa quest’anno e resi pubblici per obbligo di legge, spunta infatti la formazione politica del democristiano‘traslocato’ da Forza Italia ai meloniani circa quattro mesi fa.spiega all’Adnkronos le ragioni del versamento di 5 mila euro (bonificate il 27 ottobre scorso) ...

Il Sole 24 ORE

Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato, ti suggeriamo " XTB - News e analisi di mercato ", XTB è un broker one stop shop (accesso a migliaia di mercati in un'unica app) ...L'effetto arriva anche nelle Una curva inevitabile, a sentire le compagnie, considerato l'aumento generalizzato dei prezzi. Le prime a partire sono state Tim e Windtre, ma seguiranno anche Vodafone e ... Ucraina ultime notizie. Kiev, Mosca ritira alcune truppe da sponda orientale del Dnipro RIETI - Primo giorno di mercato: la Bf Sport tenta di recuperare il terreno perso nelle ultime uscite e fa il primo acquisto. Dal Valle del Peschiera arriva l’esterno d’attacco classe 1997 Matteo ...E ha aggiunto: “L’obiettivo di questa giornata è negoziare un accordo equilibrato sia per i dipendenti dell’azienda che per la competitività di (quest’ultima)”. Primo giorno di trattative con i ...