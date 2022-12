(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Migliorare l’accoglienza della città attraverso interventi mirati sul territorio”. “Federalberghie la Sezionedell’Unione Industriali – si legge in una nota – hanno sottoposto ad un pool di assessori comunali un documento con l’indicazione dei problemi che ilcittadino sta affrontando e di possibili soluzioni. Teresa Armato (e Attività Produttive), Antonio De Iesu (Polizia Municipale e Legalità), Edoardo Cosenza (Infrastrutture e Mobilità) e Paolo Mancuso (Ambiente e Mare), quattro assessori, ognuno con le sue specifiche competenze, hanno ascoltato con attenzione, recepito e condiviso. Primo risultato ottenuto: l’impegno delle istituzioni ad incontrarsi con cadenza periodica, per valutare i progressi fatti”. “e ...

Il Denaro

Gli assessori sono Teresa Armato (e Attività produttive), Antonio De Iesu (Polizia ... ha dichiarato il presidente degli albergatori napoletani, Salvatore. "Sono necessari presidi fissi ...'Il successo di alcuni musei cittadini riscontrato in questo periodo - ha commentato il presidente di Federalberghi Napoli, Toto- va di pari passo con il buon momento che il, nel suo ... Turismo, Naldi e Mazzarella al Comune di Napoli: Intervenire subito su sicurezza, pulizia e trasporti - Ildenaro.it “Migliorare l’accoglienza della città attraverso interventi mirati sul territorio”. “Federalberghi Napoli e la Sezione Turismo dell’Unione Industriali – si legge in una nota – hanno sottoposto ad un p ...In 15 punti le richieste di albergatori e operatori per superare nodi ed emergenza. A partire dal prossimo ponte dell'Immacolata Natale e Capodanno ...