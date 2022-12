GoalSicilia.it

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie D", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - d/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Mokulu e Soprano" ...Assieme a lui lasciaanche Marco Soprano che si è già accasato alla Casertana. Con uno scarno comunicato stampa in queste ore la società dell'FC1905 ha dato notizia di avere ceduto ... UFFICIALE-Trapani: ceduti Mokulu e Soprano Il Trapani, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere di aver ceduto Benjamin Tembe Mokulu, attaccante classe 1989, allo United Riccione e Marco Soprano, difensore classe 1996, alla Casertan ...Il suo arrivo era stato annunciato come l'operazione che avrebbe dato una significativa svolta al campionato dell'FC Trapani 1905. Dopo appena tre mesi ...