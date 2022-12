Tour de France 2024 | ultima tappa a Nizza | chiusura a cronometro dopo 35 anni! Parigi deve ospitare le Olimpiadi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ildenon si concluderà a. La voce circolava da tempo, ora è ufficiale: a causa della vicinanza temporale con le, che si disputeranno proprio nella capitale transalpina, la Grande Boucle non vivrà il suo epilogo sui Campi Elisi. Si andrà in Costa Azzurra: grandeil 21 luglio con unaindividuale. A 35 anni di distanza dal leggendario confronto tra Greg LeMond e Laurent Fignon (lo stratunitense vinse per appena otto secondi), sarà nuovamente una prova contro il tempo a decidere il podio della corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo. Il direttore Christian Prudhomme ha dichiarato a L’Equipe: “Perché ilnon finirà anel? Siamo tutti molto ...

È il distretto delle grandi salite, delle tappe epiche del Giro d'Italia e delde, che nel 2024 avrà il Grand Départ dall'Italia. Con gli itinerari Via(E) siamo ci portiamo avanti ".Ciclismo: sar Nizza a ospitare l'ultima tappa delde2024. Nell'anno Olimpico stato deciso di interrompere la tradizione lunga 119 anni di chiudere la Grande Boucle sui Campi Elisi di Parigi. Inoltre, non sar una gara per velocisti bens ...Parigi, 1 dic. – (Adnkronos) – Il Tour de France 2024 si concluderà a Nizza il 21 luglio. Per la prima volta dal 1905 non terminerà quindi a Parigi, a causa della concomitanza dei preparativi per i Gi ...Nella capitale si disputeranno i Giochi olimpici: la corsa gialla terminerà in Costa Azzurra.PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Grande novità al Tour ...