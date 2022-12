Riciclaggio di automobili rubate | 3 arresti ad Ardea

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 dicembre 2022)– Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare a Roma, disposte nei confronti di soggetti già noti alle forze dell’ordine. Le misure personali sono state emesse dal GIP del Tribunale di Velletri, a seguito di un’indagine per presunto traffico illecito di veicoli, coordinata dalla Procura di Velletri e svolta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Roma. Nel mese di settembre l’attenzione degli investigatori veniva attirata da ambigui movimenti di veicoli presso un fabbricato in, in stato di semi-abbandono ma comunque ben chiuso da una recinzione e un cancello. In particolare all’interno dell’immobile, gli agenti accertavano che erano presenti numerose parti di veicoli e la relativa attrezzatura idonea allo smontaggio. Dopo alcuni servizi perlustrativi gli ...