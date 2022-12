Quelle oligarchie al potere che complicano il cammino verso la pace

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il terzo millennio ha riportato alla luce ben conservati alcuni reperti di forme di governo che sarebbero dovute rimanere sepolte per sempre. Per la precisione sonopratiche autoritarie, che il mondo intero pensava fossero finite per sempre erimaste ancora in vigore in procinto di raggiungerle nel dimenticatoio. Così, oramai è più di un anno, lo zar da festa della birra Putin, riveduto e “scorretto” nell’accezione più ampia del termine, ha rivolto le sue brame imperialiste senza alcuna motivazione plausibile alla Ucraina, che confina per un lato con la Russia e per un alto con l’ Europa. La strategia adottata per restare ben abbarbicato sul suo trono è quella, molto temuta, della diffusione del terrore con ogni mezzo possibile. Nella storia sono molti i casi analoghi, ma sembrava impensabile che si potesse arrivare ancora oggi alla ...