Oroscopo Branko Giovedì 1 Dicembre 2022 | Gemelli agitato

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’diper oggi,Ariete Non avete più tempo per dubitare, dovete andare avanti. Anzi, lo state facendo e c’è già qualcuno che vi invidia. Toro Prima di prendere una decisione importante dovete riflettere: la direzione è quella giusta, ma dovete dare una svolta alla vostra vita.Siete selettivi e non riuscite più a badare a tutti. Nell’aria oggi c’è un po’ di agitazione. Cancro State cercando il consenso da parte di tutti, ma non è questa la strada giusta. Dovete pensare a voi stessi. Leone Siete fortunati, tutto è a vostro favore. Bene gli investimenti finanziari, ma occhio alla dieta: dovete mantenervi in forma prima del Natale. Vergine Avete tante idee, ma non dovete essere arroganti e prepotenti. Cercate di essere più calmi ...

1 dicembre Sagittario Quando ti senti male, vai dal dottore. Non automedicare. Essere lungimiranti è una garanzia per non avere sorprese in ...1 dicembre Ariete Con pazienza e perseveranza sarai in grado di migliorare la tua forma fisica. Non fissarti obiettivi troppo alti ...Vediamo insieme le previsioni astrologiche di oggi, giovedì 1 dicembre 2022. Ecco cosa ci rivelano le stelle per questa prima giornata del mese in amore, salute e lavoro. L'oroscopo è liberamente trat ...Quali novità ci saranno oggi, giovedì 1 dicembre 2022 Vediamole insieme con l’Oroscopo di Branko con le previsioni per tutti i segni ...