Ischia | sale a 10 il bilancio delle vittime | a Casamicciola estratti dalle macerie altri due corpi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Cresce ildella frana di. Ai vigili del fuoco hanno individuato ed estrattodidue uomini mentre si cercano senza sosta gli ultimi due dispersi. Le ricerche sono rese più difficili dal maltempo che è tornato ad abbattersi sull’isola., trovati tra ledi due uomini Il primo dei dueindividuati dai vigili in via Santa Barbara è di un uomo che non è ancora stato identificato. Ma secondo i soccorritori si potrebbe trattare di Salvatore Impagliazzo, il compagno di Eleonora Sirabella. Il corpo senza vita è stato trovato nei pressi della zona in cui è stata trovata la prima ...