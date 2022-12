Frode informatica milionaria ad una banca | 35 persone denunciate

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia ha denunciato 35per aver messo a punto unaai danni di unaitaliana. L’indagine è stata svolta dai poliziotti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Toscana, coordinati dal gruppo reati informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Gli indagati, residenti in diverse province del territorio italiano (prevalentemente in Campania), hanno sottratto circa 1 milione di euro utilizzando oltre che sofisticate metodiche di attacco cyber, anche abili tecniche di vishing. L’indagine è partita dalla segnalazione dell’istitutorio. Un dipendente, infatti, ha rilevato un grave ammanco, frutto dell’intrusione nei sistemi informatici delladi un falso ...

• La maggior parte (67%) ritiene che la minaccia alla sicurezzadella propria azienda sia elevata, soprattutto per chi ricopre ruoli IT (76%) o per le ... il 40% la, la ...... denaro e clienti, per questo raccomandiamo un approccio alla sicurezzacompleto e a ... Le perdite finanziarie ingenti per i clienti e l'azienda (44%) o la, la manipolazione e l'uso ...L'istituto ed i suoi correntisti oggetto di un duplice attacco che prevedeva anche una fortissima campagna di "smishing", finalizzato alla sottrazione delle credenziali degli home banking ...Istituto e correntisti oggetto di un doppio cyber attacco: campagna di smishing, finalizzato alla sottrazione delle password di accesso ai conti, nelle chat i complici stabilivano le "percentuali" ...