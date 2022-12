Croazia | Dalic | «Mi congratulo con i nostri ragazzi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Le parole didopo il passaggio del girone della: « Oggi abbiamo visto una squadra diversa, unita ad esperienza e gioventù» Zlatko, ct della, ha parlato in conferenza stampa dopo il passaggio della sua squadra a Qatar 2022, dopo il pareggio con il Belgio. PASSAGGIO DEL TURNO – «Micon igiocatori per aver superato il girone, avevo detto ieri che mi aspettavo una battaglia contro una grande squadra, perché il Belgio non può giocare male tre volte. Laè stata bravissima, soprattutto per un’ora e nel primo tempo, abbiamo avuto il controllo della partita, abbiamo avuto un netto rigore, ma ancora una volta il VAR ci è stato avverso ma non ci ha influenzato. Siamo stati un po’ fortunati». PROSSIMI AVVERSARI – «Non ...