Cdm approva all’unanimità 3 decreti | aiuti a Ischia | proroga armi Ucraina e salvataggio Lukoil

Agenzia Nova

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che dispone la proroga dell'invio di 'mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina'; arrivano ...Dopo il via libera della Camera, ilha approvato il cosiddetto decreto Nato , per prorogare 'fino al 31 dicembre 2023' e 'previo atto di indirizzo delle Camere ', il provvedimento già introdotto ... Il Cdm approva il decreto Ischia La bozza del decreto legge contenente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia”, all’esame del Cdm in corso a P ...Altri 10 milioni e tasse sospese per l'isola colpita dalla frana. Amministrazione temporanea per salvare la raffineria siciliana Isab-Lukoil ...