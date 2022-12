Calcio | Mondiali 2022 Scaloni | “L’Argentina non è favorita per la vittoria finale”

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022)ha centrato l’accesso agli ottavi didel Mondiale diin Qatar vincendo ieri sera 2-0 contro la Polonia, nonostante un rigore sbagliato da Messi. La Seleccion affronterà l’Australia sabato prossimo per giocarsi i quarti di. Il commissario tecnico Lionelha abbassato i toni e ha invitato a non abbassare la guardia dopo il successo: “Siamo soddisfatti della partita che abbiamo giocato, non era facile. Bisognava vincere contro una squadra che aveva bisogno di fare risultato. È stata una partita molto difficile, ma l’abbiamo interpretata bene. I giocatori hanno giocato bene, in maniera completa. A volte le cose non vanno, ma non bisogna smettere di cercare i frutti del lavoro”. Sul Mondiale disputato fino a questo momento: “All’inizio abbiamo ...