Usa | Pulisic rassicura | sarò pronto per l' Olanda

...teamdopo la vittoria sull'Iran e la qualificazione agli ottavi guarda già alla partita di sabato prossimo con l'Olanda, mentre svaniscono le preoccupazioni per le condizioni di ChristianConin campo, la nazionale americana sogna di poter eguagliare i quarti di finale ... Definiti i primi due ottavi di finale: sono Olanda -e Inghilterra - Senegal. Già certe di un posto tra ... USA, Pulisic rassicura tutti dall'ospedale: "Non preoccupatevi, sabato ci sarò" La decide il miglior giocatore degli USA, con un colpo sotto misura su assist di Dest, sempre più in crescita in questo Mondiale. Christian Pulisic è uscito infortunato alla fine del primo tempo e ...In una partita dal significato profondo visto lo scenario geopolitico gli Usa hanno prevalso di misura contro una squadra persiana che comunque se la è giocata fino in fondo.