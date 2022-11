Troppo Catanzaro per il Giugliano | la capolista si impone 3-0

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNetta sconfitta per ilsul campo della, che si è imposta 3-0 al Ceravolo. Per i campani è il secondo ko consecutivo dopo quello dell’ultimo turno, sempre in trasferta, contro la Fidelis Andria. In Calabria ad aprire le danze è stato Ghion al secondo minuto di recupero della prima frazione, andato in rete dopo una splendida serpentina. Il raddoppio al 26? della ripresa ad opera di Iemmello su calcio di rigore, prima del tris di Scognamillo che con un bel destro a giro non ha lasciato scampi a Sassi. Per ildi Vivarini, ancora imbattuto, è la quattordicesima vittoria in sedici gare. Ilnel prossimo turno ospiterà il Foggia allo stadio partenio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.