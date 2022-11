Tasse scolastiche e contributo scolastico | pagamenti | esoneri e rimborsi Guida

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lesono dovute soltanto per il quarto e il quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. L’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118) prevede quali sono gli importi dellesono … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. L'articolo .

Fiscomania.com

... alloggio, vestiario, farmaci da banco e medicine necessarie per curare le patologie ordinarie o stagionali (compresi antibiotico, antipiretici, ecc.),(non universitarie), spese di ...Per beneficiare delle detrazioni scuola materna 2022 è bene ricordare che bisogna sempre conservare e presentare fattura o ricevuta che attesta l'avvenuto pagamento delleo di ... Come effettuare il versamento delle tasse scolastiche Il Dipartimento di Stato americano ha elogiato mercoledì l’accordo raggiunto tra Kosovo e Serbia, che pone fine alla crisi sulla controversa regola dell’imposizione di targhe kosovare alle comunità se ...Ma la bolletta ha, in percentuale, le stesse tasse del Veneto. Perché la mia Regione non può ... e l’organizzazione alle regioni può significare costruire più sistemi scolastici e aumentare le ...