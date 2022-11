Ostia | ascensore rotto | anziani e disabili bloccati in casa Mantuano | “Il Comune intervenga subito”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 30 novembre 2022)– “Quello che stanno vivendo i residenti di uno stabile di proprietà deldi Roma in via Guido Vincon, a, è surreale: l’da due mesi e ci sono persone,in“. A denunciare la situazione è Luca, già consigliere e vice capogruppo della Lega, nonché portavoce del Comitato 500, che spiega: “Il X Municipio deve intervenire al più presto. Le famiglie che sono all’interno, circa una decina, hanno bisogno di questo servizio. Come la signora Marisa, di oltre 70 anni e invalida, costretta prendere in braccio ogni mattina sua figlia, invalida al 100%,dal primo piano per consentirle di curarsi. E’ a dir poco assurdo. I residenti hanno fatto partire una ...