Musk | Twitter interferì in elezioni | ora più imparziale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) "La verità è cheha fallito in termini di fiducia e sicurezza per molto tempo e ha interferito nelle2.0 sarà più efficace, trasparente e". Lo afferma Elon. . ...

Il Sole 24 ORE

"La verità è cheha fallito in termini di fiducia e sicurezza per molto tempo e ha interferito nelle elezioni.2.0 sarà più efficace, trasparente e imparziale". Lo afferma Elon. .E' il monito che il commissario Ue al Mercato interno, Thierry Breton, ha rivolto a Elonin ...convenuto che i servizi della Commissione Ue effettueranno uno stress test presso la sede di... La Ue avverte Musk: Twitter rispetti le regole o sarà vietato Jim Carrey abbandona Twitter. L’attore ha deciso di lasciare il social network, come tanti prima di lui, dopo l’acquisizione da parte di ...L'Unione Europea ha minacciato Elon Musk di vietare l'accesso a Twitter in Europa a meno che il nuovo proprietario non si attenga alle rigide regole di Bruxelles sulla moderazione dei contenuti.