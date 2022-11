Juventus | i cinque anni neri per i bilanci | persi 600 milioni

... i primi in Italia ad aver una serie Netflix e Amazon Prime, il J - Medical,scudetti ... Un'evoluzione che ha risvegliato ladalle ceneri del post - calciopoli, anche e soprattutto con l'......proveranno pena per Elkann che da anni è in causa con sua madre Margherita Agnelli e con i... La storia dellaconferma l'assunto. Come la logica dinastica ha provocato la distruzione ...Concreta - è che le dimissioni siano arrivate non solo per un gesto di responsabilità nei confronti della Juventus stessa e di chi la ama,ma perché i diretti… Leggi ...La situazione da allarme rosso è stata acuita dal monte ingaggi soprattutto dalla stagione 2018-2019, quando gli stipendi dei giocatori hanno cominciato a pesare per oltre 300 milioni ...