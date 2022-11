GF VIP | Taylor Mega è una nuova concorrente? Le ultime novità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il Grande Fratello Vip continua a stupire il suo appassionato pubblico, che lo ringrazia seguendo con attenzione tutti i risvolti della Casa più spiata d’Italia. E, ora, arriva un’altra entusiasmantetra i coinquilini sempre alle prese con qualche gossip: al Grande Fratello Vip, infatti, potrebbe esserci spazio per unavisita da parte di. Ma non sarà un ingresso come gli altri, come da sempre siamo abituati a vedere.: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, foto e Instagram GF VIP,potrebbe entrare nella casa Entrerà nella Casa sì, ma non da, e solamente per qualche girono, il tempo di fare energie, conforto e consigli alla sua amicaSofia Giaele. Infatti, il loro recente ...