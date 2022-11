Gazzetta – Ronaldo a un passo dall’Al-Nassr | offerti 200 milioni a stagione

(Di mercoledì 30 novembre 2022) 2022-11-30 16:27:27 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Secondo la stampa il maggior club dell’Arabia Saudita, allenato da Rudi Garcia, lo vuole per due anni e mezzo. Di fronte a cifre così il portoghese, fresco di rottura con lo United, sembra disposto a salutare il calcio dei big Difficile immaginare un Cristianodisoccupato. Per lui, dopo il divorzio con il Manchester United, si è subito parlato di una pista araba, che oggi sembra assumere contorni più definiti. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il campione portoghese avrebbe infatti trovato un accordo con l’Al-, principale club dell’Arabia Saudita allenato dall’ex Roma Rudi Garcia. Cifra monstre — L’offerta economica, neanche a dirlo, è da capogiro. Il club avrebbe infatti offerto 200di euro ...

Qatar 2022 è anche l'eterna sfida tra due dei più grandi interpreti della storia del calcio. L'ultimo Mondiale di due fuoriclasse simbolo ...Difficile immaginare un Cristianodisoccupato. Per lui, dopo il divorzio con il Manchester United, si è subito parlato di una pista araba, che oggi sembra assumere contorni più definiti. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, ...Come racconta Gazzetta, la capitalizzazione massima del titolo in borsa della Juventus è stata di circa 1,7 miliardi nel settembre-ottobre 2018, in coincidenza.Da 1,7 miliardi a 700 milioni di euro. Che crollo per la Juventus! Come racconta Gazzetta, le cause sono diverse: dalle perdite di bilancio subite negli ultimi.