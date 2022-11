Galles-Inghilterra | Bale | “Usciamo dai Mondiali a testa alta”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Tutti siamo delusi ma siamo anche orgogliosi di ciò che abbiamo fatto per arrivare fin qui. Ilnon si qualificava aida molto tempo e dobbiamo guardare al percorso fatto“. Queste le dichiarazioni di Garethai microfoni della Bbc dopo la sconfitta delcontro l’, per 3-0. “Certo, ci sarebbe piaciuto passare il turno ma il calcio è difficile. Le squadre attraversano momenti positivi e negativi. Non siamo stati all’altezza delle nostre aspettative ma faremo tesoro di questa esperienza per il futuro. Dobbiamo renderci conto di quanta strada abbiamo fatto e di quanto siamo orgogliosi per essere arrivati fin qui.. Non possiamo mai avere rimpianti”, ha aggiunto l’attaccantee ...

Iran - Usa 0 - 1 Gli Stati Uniti battono l'Iran nello scontro diretto del Girone B di Qatar 2022, aggiudicandosi il pass per gli ottavi di finale. 1 - 0 il risultato dell'Al Thumama Stadium di Doha, ...Trala partita sembra fin dall'inizio avere un pronostico a senso unico: è dal 1984 che i gallesi non battono i rivali, e gli inglesi puntano alla vittoria per il primato nel ...ROMA - Tammy Abraham ha metabolizzato la delusione di non essere stato convocato per il Mondiale, e adesso tifa i suoi compagni i squadra affinché possano andare il più avanti possibile nella compatiz ...L'Inghilterra certifica il suo primato nel raggruppamento, vincendo 0-3 la sfida in salsa britannica con il Galles. In gol Rashford (due volte) e Foden. Vincono e si qualificano agli ottavi anche gli ...