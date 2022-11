Frappart fischia l' inizio di una nuova era mondiale - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Domani in Germania - Costa Rica la 38enne francese sarà la prima donna arbitro a dirigere una gara iridata: così Qatar 2022 centra un altro primato. Con la già citata, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita. Dovevano fischiare anche loro, Collina aveva dichiarato "non guardiamo al genere", eppure nelle prime 32 partite in Qatar le tre arbitre e le tre ...