“Eccoli insieme” Nuovo amore | la vip più bella con lui dopo l’addio dal marito

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Adesso non ci sono più dubbi. Una nuova coppia vip è nata: lei è Emily Ratajkowski, che ha dunque un fidanzato. Anche lui è decisamente molto famoso e tra i due sarebbe nato già unmolto forte. Si stava vociferando di loro da un po’ di tempo, ma adesso sono arrivate anche le prove definitive. I due piccioncini sono stati infatti beccati in diverse circostanze, prima in alcune immagini che li hanno visti abbracciati e camminare fianco a fianco. Poi sono stati fotografatidurante un grande evento sportivo. Emily Ratajkowski ha un fidanzato eall’exSebastian Bear-McClard, che l’avrebbe tradita, è quindi stato messo alle spalle ufficialmente. Anche lui è reduce da una separazione molto recente con la sua ex ragazza, infatti si è lasciato lo scorso mese di agosto. Emily e il ...