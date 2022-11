Easy Rider | in sviluppo il reboot del film con Jack Nicholson

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 30 novembre 2022)potrebbe tornare su grande schermo in undel cult con. Un gruppo di attori e produttori – tra cui la Kodiak Pictures di Maurice Fadida, Eric B. Fleischman dei Defiant Studios e il Jean Boulle Group – possiede i diritti di adattamento del progetto originariamente distribuito dalla Columbia Pictures. L’originaleha il merito di aver mostrato il cambiamento del panorama sociopolitico americano, in particolare attraverso la lente dei suoi giovani irrequieti e progressisti. Dennis Hopper, Peter Fonda e Terry Southern scrissero l’epopea motociclistica carica di droga, che Hopper diresse e in cui recitarono sia lui che Fonda. Ilè noto anche per aver dato una spinta iniziale a un giovane...