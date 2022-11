Ucraina | per l’invio delle armi avanti con un decreto Crosetto | “Mi aspetto l’impegno dell’opposizione”

(Di martedì 29 novembre 2022) Sull’emendamento perdiinintervengono a fare chiarezza due big del governo: il primo è il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il secondo è il titolare del dicastero della Difesa, Guido. Entrambi spiegano ragioni e tempistica dell’emendamento alNato-Servizio sanitario in Calabria sulla proroga delin, all’esameCommissioni Esteri-Difesa e Affari sociali in Senato, che è stato ritirato da parte dei relatori, dopo l’iniziale accantonamento. Entrambi partendo da un presupposto ineludibile: «Il governo non si è mai nascosto sulle necessarie autorizzazioni perdi mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari ...

... se non addiritturala Corte suprema '. Questo articolo è comparso originariamente su Wired UK. ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ...Al Senato la maggioranza, su spinta del governo, prima presenta un emendamentoprorogare l'invio di armi all'tutto il 2023. Poi, con la scusa delle proteste di Pd e M5s, lo ritira. Il ...L'emendamento spinto dal ministero della Difesa per le armi fino a tutto il 2023 finisce nel vuoto. Ci sarà un decreto. Domani battaglie sulle mozioni. Guerini verso la presidenza del Copasir ...Sarebbe l'occasione per una conta che dimostri a questo governo e a questo Parlamento di essere in totale dissenso con la volontà .... Sarebbe l'occasione di far sentire la voce degli italiani ad una ...