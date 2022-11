Terremoto Grecia | scossa di magnitudo 5 0 sull' isola di Evia | avvertito anche a Atene

Un fortedi magnitudo 5 della scala Richter si è verificato alle 22.06 (ora locale) innella parte meridionale dell' isola di Evia , 8 km a est del villaggio di Zarakes, nello stesso punto ...Ildi questa sera è stato percepito distintamente anche ad Atene.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Dopo la costa marchigiana anconetana trema anche la Grecia. Il Paese è stato colpito da un sisma di magnitudo 5.0.