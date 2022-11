La Sicilia

Escono dal processo, tra gli altri, l'amministratore delegato dellaDario Scaffardi e i manager della società petrolifera di proprietà della famiglia Moratti, Luca Cozzolino e Marco Schaivetti. ...... in esito all'udienza odierna ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti della società e di tutti iindagati perché il fatto non sussiste . "esprime soddisfazione ... Saras: dirigenti e società prosciolti da accusa riciclaggio (Teleborsa) - Saras, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, ha comunicato che, in relazione al ...Tutti prosciolti. Il giudice Giorgio Altieri ha fatto cadere le accuse della Direzione distrettuale antimafia nei confronti dei vertici della Saras e della Petraco, accusati di riciclaggio e reimpiego ...