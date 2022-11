Rimini tutto l' anno | le proposte per conoscere la città e il territorio fra arte ed eventi

Dal 3 dicembre, poi,si veste a festa e mette in campo un programma con oltre 150 eventi. Quest'anno sono circa 80 i chilometri di luci e luminarie che accendono la città dal 3 dicembre. I ...... un fenomeno studiato inil mondo e di grande suggestione oltre che di indubbio interesse ... 12 al pronto soccorso e impianto chiuso, nuove sale di Pneumologia interventistica con ...Sono state inaugurate questa mattina (29 novembre) all'Ospedale Infermi di Rimini, le nuove sale di Pneumologia interventistica, dell'Unità Operativa di Pneumologia di ambito provinciale, diretta dal ...Nel parco di Rimini dedicato al Bel Paese, per le feste, i monumenti italiani vengono circondati da tantissimi alberi di Natale in miniatura. Tutto è addobbato e in Piazza Italia il pubblico sarà ...