Perché le mummie scoperte in Egitto hanno lingue in oro

(Di martedì 29 novembre 2022) Una nuova serie diconin oro è stata scoperta dagli archeologi nell’antico cimitero di Qewaisna, a circa 40 miglia a nord del Cairo, risalenti a un periodo compreso tra il 300 a.C. e il 640 d.C.. La missione archeologica inè stata condotta dal Consiglio supremo per l’archeologia, che lavorava nella regione di Qewaisna, nel governatorato di Menoufia. Gli espertitrovato un’estensione del cimitero che comprendeva tombe antiche risalenti a vari periodi storici. Nel 2021 i ricercatori del sitoportato alla luce un teschio con un ornamento d’oro a forma di lingua nella bocca e verso la fine di quell’anno sono stati ritrovati un uomo, una donna e un bambino mummificati, anch’essi cond’oro. The mummy with a golden TONGUE: Archaeologists uncover ...

La Stampa

Recentemente, qui era stato scoperta un'altra zona sotterranea piena di bare e, che potrebbe ... Cultura Alla ricerca della tomba di Tutankhamon (e delle sue meraviglie)proprio qui Gli ...... fresco di una sontuosa cena al Museo Egizio di Torino dove, oltre alleesposte evocative ... Le obiezioni che Cdp non ha la cassa necessaria per realizzare l'operazione sono sterilia ... Da San Paolo Solbrito in Polonia per ricostruire il volto alla mummia