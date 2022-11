Napoli | si studia il colpo Samardzic

(Di martedì 29 novembre 2022) Ilvuole rinforzarsi già a gennaio: interessa Lazar, centrocampista che si è messo in luce con l’Udinese Ilsta approfittando della pausa Mondiale perre i possibili colpi per il mercato di gennaio. Giuntoli vorrebbe regalare a Spalletti il sostituto di Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Guntoli vorrebbe portare aLazardell’Udinese. L’ottimo rapporto tra le proprietà coinvolte potrebbe facilitare l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilvuole rinforzarsi già a gennaio: interessa Lazar Samardzic, centrocampista che si è messo in luce con l'Udinese Ilsta approfittando della pausa Mondiale per studiare i possibili colpi per il mercato di gennaio. Giuntoli vorrebbe regalare a Spalletti il sostituto di Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato ...