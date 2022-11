Napoli | paziente in attesa di essere visitato prende a calci infermiera | denunciato

ilmattino.it

... che indirizza ilverso il medico esperto nella sua patologia e facilita il primo contatto medico -. Inoltre, abbiamo creato un coordinamento tra tutti i Centri Aziendali, ......professore di oncologia medica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di... È fondamentale che siano offerti alpiani dietetici da parte del gruppo multidisciplinare. ... Napoli, dottoressa 118 colpita da ictus mentre soccorre un paziente in ambulanza: è grave L’idea era nata nelle scorse ore, le prime dopo la strage di Ischia dello scorso weekend. “Appuntamento a Pozzuoli muniti di stivali e pala per aiutare i nostri fratelli ischitani” recitava il volanti ...Sono più di 2.500 le persone con malattia rara che si muovono da altre regioni verso la Campania per poter ottenere una presa in carico che nei propri territori d’appartenenza non riescono a trovare.