Mondiali | verdetti del gruppo B | passano Inghilterra e USA

(Di martedì 29 novembre 2022) NelB dei2022 in Qatar,e USA. Fondamentale l'assist di Dest per Pulisic

Commenta per primo Dopo le gare di oggi sono stati definitivi i primideiin Qatar. Nel pomeriggio Olanda e Senegal hanno vinto rispettivamente contro Qatar ed Ecuador conquistando il pass per gli ottavi di finale; in serata, invece, l'Inghilterra ha ......fase a gironiQatar 2022, gli accoppiamenti degli ottavi di finale dopo le tre giornate della fase a gironi. Si sono conclusi per il momento soltanto il raggruppamento A e B, ecco i:...Gli inglesi di Southgate hanno chiuso al primo posto il gruppo B, seguiti dalla squadra di Berhalter che ha battuto l'Iran: ecco le loro prossime avversarie ...Gli USA battono l'Iran per 1-0 e volano agli ottavi di finale del Mondiale: decide un gol di Christian Pulisic ...